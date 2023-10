Nom : Foix Carreleur

Commune : foix

Pays : France

Entreprise : Tous Travaux Rénovation Foix

Secteur d'activité : BTP

Site web : https://www.tous-travaux-renovation.fr/entreprise-renovation-carrelage-ariege-foix-09-devis-prix-tarif.html



Présentation :

Responsable d'un groupement d'artisan à Foix en Ariège (09) qui travaille à la rénovation de bâtiments, maisons et appartements dans une optique énergétique . Cela va de l'isolation des combles, à la rénovation des portes-fenêtres, en passant par l'isolation par l'extérieur, le carrelage de sols ou la rénovation globale de magasins, locaux professionnels.



Tous ces travaux se font sur-mesure, dans le respect des délais et à des prix raisonnables : par exemple le prix du m2 de carrelage n'atteint jamais 100€/m2 !



Ma déclaration d’amour à l’Alsace :

Notre Carreleur de Foix nous vient de Mulhouse et il amène avec lui sa rigueur et son sens de l'efficacité dans le travail (pas toujours une valeur partagée au Sud de la France : à Foix, Toulouse ou Pamiers !). Par sa culture il nous est devenu indispensable et est un modèle pour les autres artisans. Je valide .









